Exposition peintures Damien Baslé Parc Jouvet Valence
Exposition peintures Damien Baslé Parc Jouvet Valence lundi 8 juin 2026.
Valence
Exposition peintures Damien Baslé
Parc Jouvet Maison du Gardien Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Venez découvrir dans ce lieu insolite les dernières productions du peintre/graphiste Damien Baslé, amoureux des paysages de la Drôme et d’ailleurs.
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Parc Jouvet Maison du Gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 83 57 95
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English :
Come and discover the latest works by painter/graphic artist Damien Baslé, who loves the landscapes of the Drôme and beyond.
L’événement Exposition peintures Damien Baslé Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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