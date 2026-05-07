Exposition peintures Damien Baslé Parc Jouvet Valence

Valence

Exposition peintures Damien Baslé

Parc Jouvet Maison du Gardien Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Venez découvrir dans ce lieu insolite les dernières productions du peintre/graphiste Damien Baslé, amoureux des paysages de la Drôme et d’ailleurs.

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Parc Jouvet Maison du Gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 83 57 95

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English :

Come and discover the latest works by painter/graphic artist Damien Baslé, who loves the landscapes of the Drôme and beyond.

L’événement Exposition peintures Damien Baslé Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme