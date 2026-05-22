Atelier de dégustations de vins à l’aveugle La Grappe Valence

Valence

Atelier de dégustations de vins à l’aveugle

La Grappe 14 Grande rue Valence Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Une dégustation originale, à l’aveugle, qui permettra d’aiguiser vos sens et tester vos connaissances !

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La Grappe 14 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 44 40 64 jean@lagrappevalence.fr

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English :

An original blind tasting to sharpen your senses and test your knowledge!

L’événement Atelier de dégustations de vins à l’aveugle Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme