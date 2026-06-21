Soirée Guinguette au Baieta Restaurant Baieta Valence

Valence

Soirée Guinguette au Baieta

Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Lancement de l’été ! Vivez toute l’expérience Baieta pour une soirée d’inauguration placée sous le signe de l’été !

Entre saveurs ensoleillées, musique live et moments à partager…

.

Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Kickoff! Experience the full Baieta experience at a summer-themed opening night!

With sunny flavors, live music, and moments to share…

L’événement Soirée Guinguette au Baieta Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme