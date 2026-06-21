Soirée Guinguette au Baieta Restaurant Baieta Valence
Soirée Guinguette au Baieta Restaurant Baieta Valence jeudi 25 juin 2026.
Valence
Soirée Guinguette au Baieta
Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Lancement de l’été ! Vivez toute l’expérience Baieta pour une soirée d’inauguration placée sous le signe de l’été !
Entre saveurs ensoleillées, musique live et moments à partager…
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Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80
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English :
Summer Kickoff! Experience the full Baieta experience at a summer-themed opening night!
With sunny flavors, live music, and moments to share…
L’événement Soirée Guinguette au Baieta Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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