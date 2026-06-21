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Soirée Guinguette au Baieta Restaurant Baieta Valence

Soirée Guinguette au Baieta Restaurant Baieta Valence jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Restaurant Baieta

Adresse : 355 avenue de Provence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Valence

Soirée Guinguette au Baieta

Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Lancement de l’été ! Vivez toute l’expérience Baieta pour une soirée d’inauguration placée sous le signe de l’été !
Entre saveurs ensoleillées, musique live et moments à partager…
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Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 

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English :

Summer Kickoff! Experience the full Baieta experience at a summer-themed opening night!
With sunny flavors, live music, and moments to share…

L’événement Soirée Guinguette au Baieta Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme

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