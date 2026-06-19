Avant-première LA CHALEUR Cinéma Le Navire Valence mardi 23 juin 2026.

Valence

Avant-première LA CHALEUR

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Séance de fin d’année programmée à l’initiative des Ambassadeurs du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

End-of-year event organized by the Ship Ambassadors.

L’événement Avant-première LA CHALEUR Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme