Avant-première LA CHALEUR Cinéma Le Navire Valence
Avant-première LA CHALEUR Cinéma Le Navire Valence mardi 23 juin 2026.
Valence
Avant-première LA CHALEUR
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Séance de fin d’année programmée à l’initiative des Ambassadeurs du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
End-of-year event organized by the Ship Ambassadors.
L’événement Avant-première LA CHALEUR Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme
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