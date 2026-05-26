Séance de dédicaces La couronne d’Erador Romance Librairie Café Valence
Séance de dédicaces La couronne d’Erador Romance Librairie Café Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Séance de dédicaces La couronne d’Erador
Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Plongez dans l’univers fascinant de La Couronne d’Erador et partagez un moment privilégié avec @adeline.beulay chez Romance Librairie Café.
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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com
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English :
Immerse yourself in the fascinating world of La Couronne d?Erador and share a special moment with @adeline.beulay at Romance Librairie Café.
L’événement Séance de dédicaces La couronne d’Erador Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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