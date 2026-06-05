L’International Jeunes de Pétanque boulevard de Crussol Valence

Valence

L’International Jeunes de Pétanque

boulevard de Crussol Parc Marcel Paul Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Retrouvez la 14ème édition de l’international Jeunes de Pétanque de la Ville de Valence.

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boulevard de Crussol Parc Marcel Paul Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 74 97 63 cl26-6013@francepetanque.com

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English :

Enjoy the 14th edition of the International Jeunes de Pétanque de la Ville de Valence.

L’événement L’International Jeunes de Pétanque Valence a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme