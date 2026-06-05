L’International Jeunes de Pétanque boulevard de Crussol Valence
L’International Jeunes de Pétanque boulevard de Crussol Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
L’International Jeunes de Pétanque
boulevard de Crussol Parc Marcel Paul Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Retrouvez la 14ème édition de l’international Jeunes de Pétanque de la Ville de Valence.
.
boulevard de Crussol Parc Marcel Paul Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 74 97 63 cl26-6013@francepetanque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the 14th edition of the International Jeunes de Pétanque de la Ville de Valence.
L’événement L’International Jeunes de Pétanque Valence a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Festival IN Valenscène Spectacles Voyage Voyage et Love-Love Théâtre de la ville Valence 5 juin 2026
- La grande braderie de Valence Valence 5 juin 2026
- Atelier création de papier au jardin du palais épiscopal, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence 5 juin 2026
- Festival OFF ValenScène Intervention de la Cie Tout un romans Fabrico Valence 5 juin 2026
- Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence 6 juin 2026