Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence

Valence

Comédie musicale Mais oui, mais oui…

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Eclats de Rêve revient sur scène avec un nouveau spectacle haut en couleurs… et en émotions !



Dans un pensionnat pas comme les autres, une classe d’élèves bien décidés à changer les règles va faire entendre sa voix…

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place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 34 12 12 contact@eclats-de-reve.fr

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English :

Eclats de Rêve returns to the stage with a new show full of color? and emotion!



In a boarding school unlike any other, a class of students determined to change the rules will make their voices heard?

L’événement Comédie musicale Mais oui, mais oui… Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme