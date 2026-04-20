Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence
Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Comédie musicale Mais oui, mais oui…
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Eclats de Rêve revient sur scène avec un nouveau spectacle haut en couleurs… et en émotions !
Dans un pensionnat pas comme les autres, une classe d’élèves bien décidés à changer les règles va faire entendre sa voix…
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place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 34 12 12 contact@eclats-de-reve.fr
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English :
Eclats de Rêve returns to the stage with a new show full of color? and emotion!
In a boarding school unlike any other, a class of students determined to change the rules will make their voices heard?
L’événement Comédie musicale Mais oui, mais oui… Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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