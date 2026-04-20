Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence

Comédie musicale Mais oui, mais oui… place Charles Huguenel Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : place Charles Huguenel

Adresse : Comédie de Valence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 7 7 7

Valence

Comédie musicale Mais oui, mais oui…

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Eclats de Rêve revient sur scène avec un nouveau spectacle haut en couleurs… et en émotions !

Dans un pensionnat pas comme les autres, une classe d’élèves bien décidés à changer les règles va faire entendre sa voix…
  .

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 34 12 12  contact@eclats-de-reve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eclats de Rêve returns to the stage with a new show full of color? and emotion!

In a boarding school unlike any other, a class of students determined to change the rules will make their voices heard?

L’événement Comédie musicale Mais oui, mais oui… Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)