Spectacle Baba Love Yoo Médiathèque de Valence Sud Valence

Valence

Spectacle Baba Love Yoo

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 10:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Un spectacle tendre et poétique qui transforme le quotidien des tout-petits en un jeu d’exploration, de découvertes et d’émotions partagées.

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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

A tender, poetic show that transforms everyday life for toddlers into a game of exploration, discovery and shared emotions.

L’événement Spectacle Baba Love Yoo Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme