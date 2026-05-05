Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Baba Love Yoo Médiathèque de Valence Sud Valence

Spectacle Baba Love Yoo Médiathèque de Valence Sud Valence mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Valence Sud

Adresse : 33 rue Albert Thomas

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Valence

Spectacle Baba Love Yoo

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 10:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Un spectacle tendre et poétique qui transforme le quotidien des tout-petits en un jeu d’exploration, de découvertes et d’émotions partagées.
  .

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82  mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tender, poetic show that transforms everyday life for toddlers into a game of exploration, discovery and shared emotions.

L’événement Spectacle Baba Love Yoo Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)