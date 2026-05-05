Spectacle Baba Love Yoo Médiathèque de Valence Sud Valence
Spectacle Baba Love Yoo Médiathèque de Valence Sud Valence mercredi 20 mai 2026.
Valence
Spectacle Baba Love Yoo
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 10:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Un spectacle tendre et poétique qui transforme le quotidien des tout-petits en un jeu d’exploration, de découvertes et d’émotions partagées.
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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
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English :
A tender, poetic show that transforms everyday life for toddlers into a game of exploration, discovery and shared emotions.
L’événement Spectacle Baba Love Yoo Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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