Les entreprises de Valence recrutent Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence Mardi 26 mai, 17h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à Valence, le mardi 26 mai.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/7Q27r](https://job.wiz.bi/7Q27r)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/7Q27r

Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence 26000 Valence 26000 Drôme



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