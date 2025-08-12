Conférence Nos dernières fois, défier la nostalgie Amphi Ricoeur Université Latour-Maubourg Valence

Conférence Nos dernières fois, défier la nostalgie

Amphi Ricoeur Université Latour-Maubourg 87 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Nous sommes souvent beaucoup plus sensibles aux dernières fois qu’aux premières fois. Pourtant, les dernières fois ne sont pas forcément des fins.

English :

We’re often much more sensitive to last times than first times. But last times are not necessarily endings.

