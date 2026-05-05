Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence
Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence mardi 2 juin 2026.
Valence
Soirée de clôture Prix Passerelle
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Venez vivre un moment de suspense, de partage et de passion autour des livres en découvrant le roman élu par les lecteurs !
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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
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English :
Come and enjoy a moment of suspense, sharing and passion for books as you discover the novel chosen by the readers!
L’événement Soirée de clôture Prix Passerelle Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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