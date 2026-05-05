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Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence

Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence mardi 2 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Fontbarlettes

Adresse : 1 Place Saint-Saëns

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Soirée de clôture Prix Passerelle

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Venez vivre un moment de suspense, de partage et de passion autour des livres en découvrant le roman élu par les lecteurs !
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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86  mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

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English :

Come and enjoy a moment of suspense, sharing and passion for books as you discover the novel chosen by the readers!

L’événement Soirée de clôture Prix Passerelle Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

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