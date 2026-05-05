Lecture musicale L’autre moitié du soleil Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Lecture musicale L’autre moitié du soleil

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Plongez dans un récit puissant où destins croisés et bouleversements intimes révèlent toute la force de l’histoire.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a powerful tale where intertwined destinies and intimate upheavals reveal the full force of history.

L’événement Lecture musicale L’autre moitié du soleil Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme