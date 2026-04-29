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Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence

Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence mardi 2 juin 2026.

Lieu : Cinéma Le Navire

Adresse : 9 Boulevard d'Alsace

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5

Valence

Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02 20:30:00

Date(s) :
2026-06-02

Suivi d’un échange avec le réalisateur et d’un mini-concert acoustique pour prolonger l’expérience en musique.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

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English :

Followed by a discussion with the director and an acoustic mini-concert to extend the musical experience.

L’événement Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme

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