Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence
Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence mardi 2 juin 2026.
Valence
Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02 20:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Suivi d’un échange avec le réalisateur et d’un mini-concert acoustique pour prolonger l’expérience en musique.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Followed by a discussion with the director and an acoustic mini-concert to extend the musical experience.
L’événement Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme
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