Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Maison Pour Tous Valence

Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 09:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.

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Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

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English :

A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.

L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme