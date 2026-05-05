Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence
Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence mardi 26 mai 2026.
Les entreprises de Valence recrutent Mardi 26 mai, 17h30 Lieu communiqué aux inscrits – Valence Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00
Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à Valence, le mardi 26 mai.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/7Q27r
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence 26000 Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://job.wiz.bi/7Q27r »}] [{« link »: « https://job.wiz.bi/7Q27r »}]
+30 postes disponibles !
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Exposition gravures, sculptures et films En dormance Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence 5 mai 2026
- Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence 6 mai 2026
- Conférence La politique climatique entre anges et démons Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence 6 mai 2026