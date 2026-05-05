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Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence

Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence

Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence mardi 26 mai 2026.

Lieu : Lieu communiqué aux inscrits - Valence

Adresse : Valence 26000

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Les entreprises de Valence recrutent Mardi 26 mai, 17h30 Lieu communiqué aux inscrits – Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à Valence, le mardi 26 mai.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/7Q27r
Les places sont limitées, ne tardez pas !

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+30 postes disponibles !

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