Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence

Les entreprises de Valence recrutent Mardi 26 mai, 17h30 Lieu communiqué aux inscrits – Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T17:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à Valence, le mardi 26 mai.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : https://job.wiz.bi/7Q27r

Les places sont limitées, ne tardez pas !

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