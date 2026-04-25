Ciné-psychanalyse L’étranger Cinéma Le Navire Valence

Valence

Ciné-psychanalyse L’étranger

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Sur justificatifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Séance suivie d’une discussion avec Jocelyne Huguet-Manoukian, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne.

En partenariat avec ACF (association de la cause freudienne).

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Followed by a discussion with Jocelyne Huguet-Manoukian, psychoanalyst and member of the Ecole de la Cause Freudienne.

In partnership with ACF (association de la cause freudienne).

Pre-sale at reception or on Le Navire website.

L’événement Ciné-psychanalyse L’étranger Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme