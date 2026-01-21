Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence

Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde

Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme

Geneviève Haroche-Bouzinac est l’auteure de la biographie Madame de Sévigné, qui a reçu le prix Goncourt de la Biographie en 2024. Elle y dépeint la vie et l’univers de la célèbre épistolière.

Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr

Geneviève Haroche-Bouzinac is the author of the biography Madame de Sévigné, which won the Prix Goncourt de la Biographie in 2024. In it, she portrays the life and world of the famous letter writer.

