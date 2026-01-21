Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence
Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence mercredi 29 avril 2026.
Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde
Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 18:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Geneviève Haroche-Bouzinac est l’auteure de la biographie Madame de Sévigné, qui a reçu le prix Goncourt de la Biographie en 2024. Elle y dépeint la vie et l’univers de la célèbre épistolière.
.
Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 80 archives@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Geneviève Haroche-Bouzinac is the author of the biography Madame de Sévigné, which won the Prix Goncourt de la Biographie in 2024. In it, she portrays the life and world of the famous letter writer.
L’événement Conférence-lecture Madame de Sévigné et son monde Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme