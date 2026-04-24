Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril Médiathèque Fontbarlettes Valence
Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril Médiathèque Fontbarlettes Valence mercredi 29 avril 2026.
Valence
Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 15:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Souls est une rencontre. La rencontre de deux formes d’expression: la danse et le Human beatbox qui viennent questionner le rapport à l’autre.
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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
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English :
Souls is an encounter. The meeting of two forms of expression: dance and human beatbox, which question our relationship with each other.
L’événement Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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