Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril Médiathèque Fontbarlettes Valence

Valence

Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 15:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Souls est une rencontre. La rencontre de deux formes d’expression: la danse et le Human beatbox qui viennent questionner le rapport à l’autre.

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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

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English :

Souls is an encounter. The meeting of two forms of expression: dance and human beatbox, which question our relationship with each other.

L’événement Spectacle performance Souls Danse au fil d’avril Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme