Ciné musique quatuor de musique de chambre du Conservatoire de Valence Romans agglo Lux Scène Nationale Valence

Ciné musique quatuor de musique de chambre du Conservatoire de Valence Romans agglo

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Projection de NOUS L’ORCHESTRE , un film documentaire de Philippe Béziat, précédé d’une ouverture musicale par un quatuor de musique de chambre du Conservatoire de Valence Romans Agglo.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Screening of NOUS L’ORCHESTRE , a documentary film by Philippe Béziat, preceded by a musical opening by a chamber music quartet from the Valence Romans Agglo Conservatory.

L’événement Ciné musique quatuor de musique de chambre du Conservatoire de Valence Romans agglo Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme