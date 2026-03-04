Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil Centre du patrimoine arménien Valence

Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil

Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Par la Compagnie Par-allèles avec la FOL

Dans le cadre du Festival Danse au fil d’avril

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Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

By Compagnie Par-allèles with FOL

As part of the Festival Danse au fil d?avril

L’événement Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil Valence a été mis à jour le 2026-03-19 par Valence Romans Tourisme