Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil Centre du patrimoine arménien Valence
Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil Centre du patrimoine arménien Valence samedi 25 avril 2026.
Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil
Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Par la Compagnie Par-allèles avec la FOL
Dans le cadre du Festival Danse au fil d’avril
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Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
By Compagnie Par-allèles with FOL
As part of the Festival Danse au fil d?avril
L’événement Performance dansée: Camus est hip hop, entre misère et soleil Valence a été mis à jour le 2026-03-19 par Valence Romans Tourisme