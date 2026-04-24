Atelier danse Danse au fil d’Avril Médiathèque Fontbarlettes Valence

Valence

Atelier danse Danse au fil d’Avril

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier danse en lien avec le spectacle Souls.

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Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

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English :

Dance workshop in connection with the Souls show.

L’événement Atelier danse Danse au fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme