Déambulation festive organisée par les Camomilles Pétillantes Valence
Déambulation festive organisée par les Camomilles Pétillantes Valence mercredi 29 avril 2026.
Valence
Déambulation festive organisée par les Camomilles Pétillantes
Halle Saint-Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Rejoignez les Camomilles Pétillantes pour une déambulation joyeuse et festive dans les rues de Valence !
Tous les âges sont les bienvenus pour casser les préjugés sur la vieillesse et célébrer le vivre ensemble.
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Halle Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 24 28 88 lescamomillespetillantes@gmail.com
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English :
Join the Camomilles Pétillantes for a joyful and festive stroll through the streets of Valence!
All ages are welcome to break down prejudices about old age and celebrate living together.
L’événement Déambulation festive organisée par les Camomilles Pétillantes Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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