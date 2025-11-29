Salon de l’Industrie RSD3 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Salon de l’Industrie RSD3

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Le salon 3 en 1 au service de la filière industrielle, a pour ambition de valoriser les savoir-faire d’excellence et de promouvoir la dynamique industrielle régionale.

.

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 70 13 contact@rsd3.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3-in-1 show for the industrial sector aims to showcase excellent know-how and promote the region?s industrial dynamism.

L’événement Salon de l’Industrie RSD3 Valence a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme