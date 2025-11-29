Salon de l’Industrie RSD3 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence
Salon de l’Industrie RSD3 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence mardi 21 avril 2026.
Salon de l’Industrie RSD3
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Début : 2026-04-21 09:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
2026-04-21
Le salon 3 en 1 au service de la filière industrielle, a pour ambition de valoriser les savoir-faire d’excellence et de promouvoir la dynamique industrielle régionale.
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 70 13 contact@rsd3.fr
English :
The 3-in-1 show for the industrial sector aims to showcase excellent know-how and promote the region?s industrial dynamism.
