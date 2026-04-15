Tous en selle !, Pôle Santé, Valence

Tous en selle ! Mardi 26 mai, 08h00, 12h30 Pôle Santé Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T08:00:00+02:00 – 2026-05-26T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T12:30:00+02:00 – 2026-05-26T13:30:00+02:00

Parlons vélo pendant une pause café entre 8h et 10h

Témoignages inspirants de pro-vélo

Informations pratiques pour vos déplacements domicile-travail, professionnels et de loisirs

Test de vélos à assistance électrique et/ou de la carte libelo

Découverte des actions de la Ville en faveur du Vélo

Compréhension des bénéfices du vélo pour la santé et l’environnement

Révision du code de la route

Balade en vélo entre collègues : départ à 12h30

Pôle Santé 4 rue du Clos Gaillard, 26000 valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Parlons vélo pendant une pause café et Balade en vélo entre collègues