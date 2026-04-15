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Tous en selle !, Pôle Santé, Valence

Tous en selle !, Pôle Santé, Valence

Tous en selle !, Pôle Santé, Valence mardi 26 mai 2026.

Lieu : Pôle Santé

Adresse : 4 rue du Clos Gaillard, 26000 valence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tous en selle ! Mardi 26 mai, 08h00, 12h30 Pôle Santé Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T08:00:00+02:00 – 2026-05-26T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T12:30:00+02:00 – 2026-05-26T13:30:00+02:00

Parlons vélo pendant une pause café entre 8h et 10h

  • Témoignages inspirants de pro-vélo
  • Informations pratiques pour vos déplacements domicile-travail, professionnels et de loisirs
  • Test de vélos à assistance électrique et/ou de la carte libelo
  • Découverte des actions de la Ville en faveur du Vélo
  • Compréhension des bénéfices du vélo pour la santé et l’environnement
  • Révision du code de la route

Balade en vélo entre collègues : départ à 12h30

Pôle Santé 4 rue du Clos Gaillard, 26000 valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Parlons vélo pendant une pause café et Balade en vélo entre collègues

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