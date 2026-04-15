Tous en selle !, Pôle Santé, Valence
Tous en selle !, Pôle Santé, Valence mardi 26 mai 2026.
Tous en selle ! Mardi 26 mai, 08h00, 12h30 Pôle Santé Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T08:00:00+02:00 – 2026-05-26T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T12:30:00+02:00 – 2026-05-26T13:30:00+02:00
Parlons vélo pendant une pause café entre 8h et 10h
- Témoignages inspirants de pro-vélo
- Informations pratiques pour vos déplacements domicile-travail, professionnels et de loisirs
- Test de vélos à assistance électrique et/ou de la carte libelo
- Découverte des actions de la Ville en faveur du Vélo
- Compréhension des bénéfices du vélo pour la santé et l’environnement
- Révision du code de la route
Balade en vélo entre collègues : départ à 12h30
Pôle Santé 4 rue du Clos Gaillard, 26000 valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Parlons vélo pendant une pause café et Balade en vélo entre collègues
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