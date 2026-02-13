Mai à vélo s’invite à la MPT de la Chamberlière, MPT de la Chamberlière, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT de la Chamberlière Mercredi 20 mai, 14h00 MPT de la Chamberlière Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Programme à venir …

MPT de la Chamberlière 82 Rue Jean Vilar, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Animations autour du vélo