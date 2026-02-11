Marionnette/danse Nocturne (parade) place Charles Huguenel Valence
Marionnette/danse Nocturne (parade)
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
& moins de 12 ans = 7€
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22
Après L’après-midi d’un foehn, Phia Ménard, fidèle à son onirisme de toujours, poursuit son cycle des Pièces du Vent avec Nocturne (Parade).
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
After L’après-midi d’un foehn, Phia Ménard continues her cycle of Pièces du Vent with Nocturne (Parade).
