Marionnette/danse Nocturne (parade) place Charles Huguenel Valence

Marionnette/danse Nocturne (parade)

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22

Après L’après-midi d’un foehn, Phia Ménard, fidèle à son onirisme de toujours, poursuit son cycle des Pièces du Vent avec Nocturne (Parade).

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

After L’après-midi d’un foehn, Phia Ménard continues her cycle of Pièces du Vent with Nocturne (Parade).

