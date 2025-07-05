BPM Compagnie POC Théâtre de la ville Valence
BPM Compagnie POC Théâtre de la ville Valence mercredi 29 avril 2026.
BPM Compagnie POC
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Un spectacle aux pulsations marquées par les balles de jonglage.
.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show pulsating with juggling balls.
L’événement BPM Compagnie POC Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme