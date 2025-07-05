BPM Compagnie POC Théâtre de la ville Valence

BPM Compagnie POC

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Un spectacle aux pulsations marquées par les balles de jonglage.

.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

A show pulsating with juggling balls.

