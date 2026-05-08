Spectacle Zone critique, l’eau Maison de l’étudiant Valence
Spectacle Zone critique, l’eau Maison de l’étudiant Valence mardi 19 mai 2026.
Valence
Spectacle Zone critique, l’eau
Maison de l’étudiant 9 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19 19:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Chercheur-kayaparapentiste en métascience, Barthélémy Champenois continue son épopée. Nous le retrouvons cette fois-ci chevaucher une molécule d’eau dans un entrelacs de cycles plus ou moins naturels.
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Maison de l’étudiant 9 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 17 66 62 valence-culture@univ-grenoble-alpes.fr
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English : Spectacle Zone critique, l’eau
Barthélémy Champenois, metascience researcher and kayaparapentist, continues his epic journey. This time we find him straddling a water molecule in a tangle of more or less natural cycles.
L’événement Spectacle Zone critique, l’eau Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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