Spectacle Zone critique, l’eau Maison de l’étudiant Valence

Valence

Spectacle Zone critique, l’eau

Maison de l’étudiant 9 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Chercheur-kayaparapentiste en métascience, Barthélémy Champenois continue son épopée. Nous le retrouvons cette fois-ci chevaucher une molécule d’eau dans un entrelacs de cycles plus ou moins naturels.

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Maison de l’étudiant 9 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 17 66 62 valence-culture@univ-grenoble-alpes.fr

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English : Spectacle Zone critique, l’eau

Barthélémy Champenois, metascience researcher and kayaparapentist, continues his epic journey. This time we find him straddling a water molecule in a tangle of more or less natural cycles.

L’événement Spectacle Zone critique, l’eau Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme