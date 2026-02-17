Visite guidée Le château de Fontlozier chemin du bois de Murat Valence

Visite guidée Le château de Fontlozier

chemin du bois de Murat RDV à l’entrée Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Ancienne maison forte au domaine agricole important, le château de Fontlozier a été la propriété de grandes familles ayant fait la gloire de Valence. Son jardin à la française, en contrebas de la demeure, vous sera exceptionnellement ouvert à la visite.

.

chemin du bois de Murat RDV à l’entrée Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Château de Fontlozier, a former fortified house with a large agricultural estate, has belonged to many of the great families who made Valence famous. Exceptionally, you can visit the French garden below the château.

