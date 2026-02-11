Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence

Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine

Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Les classes de cuivres de Valence et Romans vous invitent à découvrir une interprétation musicale originale des célèbres Fables de Jean de La Fontaine.

Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

The Valence and Romans brass classes invite you to discover an original musical interpretation of Jean de La Fontaine’s famous Fables.

