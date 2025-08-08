Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence
Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel
Maison de la Vie Associative, salle 1 74 Route de Montelier Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-04-20 18:00:00
fin : 2026-04-20 19:30:00
2026-04-20
Cette présentation a pour objectif de donner les clés pour comprendre l’histoire de l’impressionnante abbaye cistercienne de Léoncel à travers un exposé historique qui présente l’ordre de Cîteaux,
+33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
The aim of this presentation is to provide the keys to understanding the history of the impressive Cistercian abbey of Léoncel, through a historical account of the Cîteaux order,
