Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence

Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel

Maison de la Vie Associative, salle 1 74 Route de Montelier Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:00:00

fin : 2026-04-20 19:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Cette présentation a pour objectif de donner les clés pour comprendre l’histoire de l’impressionnante abbaye cistercienne de Léoncel à travers un exposé historique qui présente l’ordre de Cîteaux,

Maison de la Vie Associative, salle 1 74 Route de Montelier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

The aim of this presentation is to provide the keys to understanding the history of the impressive Cistercian abbey of Léoncel, through a historical account of the Cîteaux order,

