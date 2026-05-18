Concert Blues Rock Folck MPT du Petit Charran Valence
Concert Blues Rock Folck MPT du Petit Charran Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Concert Blues Rock Folck
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’univers rock-folk vibrant de Stan Mathis, entre guitares habitées, textes engagés et énergie scénique authentique.
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
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English :
Immerse yourself in the vibrant rock-folk world of Stan Mathis, with its lively guitars, committed lyrics and authentic on-stage energy.
L’événement Concert Blues Rock Folck Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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