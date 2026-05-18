Concert Blues Rock Folck MPT du Petit Charran Valence

Valence

Concert Blues Rock Folck

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’univers rock-folk vibrant de Stan Mathis, entre guitares habitées, textes engagés et énergie scénique authentique.

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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

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English :

Immerse yourself in the vibrant rock-folk world of Stan Mathis, with its lively guitars, committed lyrics and authentic on-stage energy.

L’événement Concert Blues Rock Folck Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme