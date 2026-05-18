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Concert Blues Rock Folck MPT du Petit Charran Valence

Concert Blues Rock Folck MPT du Petit Charran Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : MPT du Petit Charran

Adresse : 30 rue Henri Dunant

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 10

Valence

Concert Blues Rock Folck

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Plongez dans l’univers rock-folk vibrant de Stan Mathis, entre guitares habitées, textes engagés et énergie scénique authentique.
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15  saintlary26@free.fr

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English :

Immerse yourself in the vibrant rock-folk world of Stan Mathis, with its lively guitars, committed lyrics and authentic on-stage energy.

L’événement Concert Blues Rock Folck Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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