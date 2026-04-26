Ciné-rencontre avec la réalisatrice Marie Tavernier Lux Scène Nationale Valence Valence
Ciné-rencontre avec la réalisatrice Marie Tavernier Lux Scène Nationale Valence Valence mardi 19 mai 2026.
Valence
Ciné-rencontre avec la réalisatrice Marie Tavernier
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : – – 7.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Film documentaire YVON suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Marie Tavernier, proposée en partenariat avec Ad Hoc, la CRIIRAD Valence et Stop Nucléaire 26
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Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Documentary film YVON followed by a meeting with director Marie Tavernier, organized in partnership with Ad Hoc, CRIIRAD Valence and Stop Nucléaire 26
L’événement Ciné-rencontre avec la réalisatrice Marie Tavernier Valence a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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