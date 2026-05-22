Concert Trip To Sonora Mistral Palace Valence

Valence

Concert Trip To Sonora

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 04:00:00

Date(s) :

2026-05-30

TRIP TO SONORA — Techno

Soirée proposée par GILA UNIT



Premier événement d’un groupe d’amis passionnés par la culture underground, proposant un line up locale et endiablé.

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

TRIP TO SONORA ? Techno

Party organized by GILA UNIT



First event for a group of friends with a passion for underground culture, featuring a local, wild line-up.

L’événement Concert Trip To Sonora Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme