Concert Trip To Sonora Mistral Palace Valence
Concert Trip To Sonora Mistral Palace Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Concert Trip To Sonora
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 04:00:00
Date(s) :
2026-05-30
TRIP TO SONORA — Techno
Soirée proposée par GILA UNIT
Premier événement d’un groupe d’amis passionnés par la culture underground, proposant un line up locale et endiablé.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
TRIP TO SONORA ? Techno
Party organized by GILA UNIT
First event for a group of friends with a passion for underground culture, featuring a local, wild line-up.
L’événement Concert Trip To Sonora Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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