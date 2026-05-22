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Concert Trip To Sonora Mistral Palace Valence

Concert Trip To Sonora Mistral Palace Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Mistral Palace

Adresse : 12 rue Pasteur

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12

Valence

Concert Trip To Sonora

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 04:00:00

Date(s) :
2026-05-30

TRIP TO SONORA — Techno
Soirée proposée par GILA UNIT

Premier événement d’un groupe d’amis passionnés par la culture underground, proposant un line up locale et endiablé.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69  info@mistralpalace.com

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English :

TRIP TO SONORA ? Techno
Party organized by GILA UNIT

First event for a group of friends with a passion for underground culture, featuring a local, wild line-up.

L’événement Concert Trip To Sonora Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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