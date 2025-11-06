Spectacle de flamenco Tchamàn Lux Scène Nationale Valence Valence
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 21:00:00
2026-04-21
En partenariat avec le Centre Culturel Hispanique, à l’occasion du festival La Movida. TCHAMÀN incarne la rencontre entre la musique et la danse, la tradition du flamenco dans une revisitation contemporaine.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
In partnership with the Centre Culturel Hispanique, on the occasion of the La Movida festival. TCHAMÀN embodies the meeting of music and dance, the flamenco tradition in a contemporary revisitation.
