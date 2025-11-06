Spectacle de flamenco Tchamàn Lux Scène Nationale Valence Valence

Spectacle de flamenco Tchamàn

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

En partenariat avec le Centre Culturel Hispanique, à l’occasion du festival La Movida. TCHAMÀN incarne la rencontre entre la musique et la danse, la tradition du flamenco dans une revisitation contemporaine.

.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Centre Culturel Hispanique, on the occasion of the La Movida festival. TCHAMÀN embodies the meeting of music and dance, the flamenco tradition in a contemporary revisitation.

L’événement Spectacle de flamenco Tchamàn Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme