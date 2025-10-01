Mardis de la musique de chambre Quintette avec piano Théâtre de la ville Valence
Mardis de la musique de chambre Quintette avec piano
Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence Drôme
Début : 2026-04-21 18:45:00
fin : 2026-04-21 18:45:00
2026-04-21
Les quintettes pour instruments à vent et piano de Mozart et Beethoven occupent une place à part dans la musique de chambre classique.
Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
The quintets for wind instruments and piano by Mozart and Beethoven occupy a special place in classical chamber music.
