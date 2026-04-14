Pitch Presque Parfait #31, Palais des expositions Jacques Chirac, Valence
Pitch Presque Parfait #31, Palais des expositions Jacques Chirac, Valence mardi 21 avril 2026.
Pitch Presque Parfait #31 Mardi 21 avril, 12h30 Palais des expositions Jacques Chirac Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T13:30:00+02:00
ÉDITION SPÉCIALE * 31e édition du Pitch Presque Parfait !
au Salon RSD3, le mardi 21 avril de 12h30 à 13h30, au Palais des expositions de Valence.
Vous souhaitez assister à un premier pitch de 2 startup locales ? Vous voulez participer et aider au développement d’innovations French Tech de votre territoire ?
Deux porteurs de projet ont besoin de votre regard critique bienveillant pour avancer dans la construction de leur projet et dans la pertinence de leur argumentaire éclair !
… c’est aussi l’occasion d’ échanger avec d’autres entrepreneurs et acteurs de l’innovation sur le territoire.
Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain !
Entrée gratuite, inscription obligatoire.
*** Pensez à créer votre compte et à demander votre badge visiteur pour l’entrée au salon ***
Palais des expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://PPP31.eventbrite.fr/?aff=OA »}] [{« link »: « https://www.rsd3.fr/ »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/nRrro5YtfjpfBtfJ9 »}, {« link »: « https://www.rsd3.fr/page/demandez-votre-badge »}]
Événement La French Tech
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