Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Valence Romans Mobilités, Valence

Mai à Vélo 2026, Valence Romans Mobilités, Valence

Mai à Vélo 2026, Valence Romans Mobilités, Valence vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Valence Romans Mobilités

Adresse : 98 Rue Léon Gaumont, 26000 Valence France

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Valence Romans Mobilités Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Valence Romans Mobilités 98 Rue Léon Gaumont, 26000 Valence France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201935

À voir aussi à Valence (Drôme)