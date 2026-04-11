ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 15 avril 2026.
Valence
ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
ATELIER Poésie Slam M.A.O. de l’Écrit à la Voix !
Contre la dystopie redonne voix au futur.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfaunes.collectif@gmail.com
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English :
ATELIER Poésie Slam M.A.O. de l’Écrit à la Voix !
Against dystopia: give voice to the future.
L’événement ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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