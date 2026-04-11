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ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg

Adresse : 26 Place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valence

ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :
2026-04-15

ATELIER Poésie Slam M.A.O. de l’Écrit à la Voix !
Contre la dystopie redonne voix au futur.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesfaunes.collectif@gmail.com

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English :

ATELIER Poésie Slam M.A.O. de l’Écrit à la Voix !
Against dystopia: give voice to the future.

L’événement ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme

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