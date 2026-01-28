Atelier parfum 12/15 ans Les Bouteilles Valence
Atelier parfum 12/15 ans Les Bouteilles Valence vendredi 13 février 2026.
Atelier parfum 12/15 ans
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-04-15 2026-07-10
Cet atelier est une entrée dans l’univers fascinant de la création parfumée. Etude des matières premières et apprentissage des accords au programme.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr
English :
This workshop is an introduction to the fascinating world of perfume creation. The program includes a study of raw materials and learning how to match them.
