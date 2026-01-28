Atelier parfum 12/15 ans Les Bouteilles Valence

Atelier parfum 12/15 ans

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:30:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-04-15 2026-07-10

Cet atelier est une entrée dans l’univers fascinant de la création parfumée. Etude des matières premières et apprentissage des accords au programme.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

This workshop is an introduction to the fascinating world of perfume creation. The program includes a study of raw materials and learning how to match them.

