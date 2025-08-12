Conférence Penser avec la frontière Square Charles Aznavour Valence

Conférence Penser avec la frontière

Square Charles Aznavour Centre du Patrimoine Arménien Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Avec Sophie Djigo, philosophe.

Au-delà des questions que soulèvent les flux de migrants et la réponse de l’Europe, se pose celle plus vaste de l’idée de frontière. Que représente une frontière pour les personnes exilées qui tentent de la franchir ?

.

Square Charles Aznavour Centre du Patrimoine Arménien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With philosopher Sophie Djigo.

Beyond the questions raised by migrant flows and Europe?s response to them, there is the broader question of the idea of the border. What do borders mean to the exiles who try to cross them?

L’événement Conférence Penser avec la frontière Valence a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme