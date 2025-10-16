Concert de harpe augmenté Lux Scène Nationale Valence Valence

Concert de harpe augmenté

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Création musicale et numérique, par la harpiste Aurélie Saraf, sur une musique d’Alexandros Markeas, GUÊPES, GRENOUILLES ET MONSTRES est une performance burlesque et utopique pour harpiste parlante inspirée d’Aristophane.

+33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

A musical and digital creation by harpist Aurélie Saraf, with music by Alexandros Markeas, GUESTS, FROGS AND MONSTERS is a burlesque, utopian performance for a talking harpist inspired by Aristophanes.

