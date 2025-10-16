Concert de harpe augmenté Lux Scène Nationale Valence Valence
Concert de harpe augmenté Lux Scène Nationale Valence Valence jeudi 30 avril 2026.
Concert de harpe augmenté
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Création musicale et numérique, par la harpiste Aurélie Saraf, sur une musique d’Alexandros Markeas, GUÊPES, GRENOUILLES ET MONSTRES est une performance burlesque et utopique pour harpiste parlante inspirée d’Aristophane.
.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical and digital creation by harpist Aurélie Saraf, with music by Alexandros Markeas, GUESTS, FROGS AND MONSTERS is a burlesque, utopian performance for a talking harpist inspired by Aristophanes.
L’événement Concert de harpe augmenté Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme