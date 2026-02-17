Visite guidée Bruits de coulisses RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Bruits de coulisses

Laissez les sons vous guider pour une visite unique de Valence une histoire des arts du spectacle au rythme de la ville.



En partenariat avec LADAPT Drôme Ardèche. Visite gratuite accessible PMR.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Let the sounds guide you on a unique tour of Valence: a history of the performing arts to the rhythm of the city.



In partnership with LADAPT Drôme Ardèche. Free tour ? accessible for wheelchair users.

