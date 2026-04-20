Valence

80 ans du Secours Catholique Caritas France

Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Les bénévoles de l’équipe de Valence vous invitent à participer à cette anniversaire et à découvrir les activités locales de lutte contre la précarité et la promotion de la fraternité dans sa diversité

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Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 35 91 56 franck.gervason@secours-catholique.org

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English :

Volunteers from the Valence team invite you to take part in this anniversary event and discover local activities to combat precariousness and promote fraternity in all its diversity

L’événement 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme