Atelier création de papier au jardin du palais épiscopal, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Atelier création de papier au jardin du palais épiscopal 5 et 6 juin Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Avec Mia-miel

Apprenez à former vos propres feuilles de papier artisanal. Lors de cet atelier créatif et sensible où l’on fait avec ses mains, on agit sur la matière. L’occasion de mettre en application les valeurs du recyclage et du « faire avec peu ».

Dès 9 ans

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège.

Avec Mia-miel

© Mia-miel