Visite créative Les petites bêtes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 3 juin 2026.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
En plus du billet d’entrée
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03 10:30:00
2026-06-03
A partir d’un procédé simple de papier découpé, les participants sont invités à recréer, en famille, la multitude d’insectes qui peuple le jardin.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Using a simple paper-cutting process, participants are invited to recreate, as a family, the multitude of insects that inhabit the garden.
