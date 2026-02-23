Visite créative Les petites bêtes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite créative Les petites bêtes Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

En plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03 10:30:00

Date(s) :

2026-06-03

A partir d’un procédé simple de papier découpé, les participants sont invités à recréer, en famille, la multitude d’insectes qui peuple le jardin.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Using a simple paper-cutting process, participants are invited to recreate, as a family, the multitude of insects that inhabit the garden.

