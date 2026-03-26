Aubade de la fanfare des Spahis Kiosque Peynet Valence

Aubade de la fanfare des Spahis

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :

2026-05-06

N’oubliez pas notre rendez-vous de 10 heures pour 1 heure de plaisir musical

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Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 63 37 1er.spahis.fanfare@gmail.com

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English :

Don’t forget to join us at 10 a.m. for 1 hour of musical pleasure

L’événement Aubade de la fanfare des Spahis Valence a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme