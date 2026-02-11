Mobfest #5 Le Saloon de Jean Louis Valence

Mobfest #5

Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes Valence Drôme

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Venez vivre avec Jean Louis votre aventure Mobylette ! Jean Louis remonte en selle pour une 5ᵉ édition intergalactique du festival qui sent bon l’huile deux-temps et la liberté. Prépare ta meule, ajuste ton casque…

Le Saloon de Jean Louis Chemin des Marlhes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 22 61 76 jeanlouislesaloon@jeanlouis26.com

English :

Join Jean Louis on his moped adventure! Jean Louis is back in the saddle for an intergalactic 5? edition of the festival that smells of two-stroke oil and freedom. Prepare your wheel, adjust your helmet?

