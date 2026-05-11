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Fête des canaux Visite guidée Rue Sainte Thérèse Valence

Fête des canaux Visite guidée Rue Sainte Thérèse Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Sainte Thérèse

Adresse : Parc de la Marquise

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Valence

Fête des canaux Visite guidée

Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Partez à la découverte des canaux de Châteauvert lors d’une visite guidée au cœur de la Fête de la Nature.
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Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00  info@mairie-valence.fr

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English :

Discover the canals of Châteauvert on a guided tour at the heart of the Fête de la Nature.

L’événement Fête des canaux Visite guidée Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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