Fête des canaux Visite guidée Rue Sainte Thérèse Valence
Fête des canaux Visite guidée Rue Sainte Thérèse Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Fête des canaux Visite guidée
Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Partez à la découverte des canaux de Châteauvert lors d’une visite guidée au cœur de la Fête de la Nature.
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Rue Sainte Thérèse Parc de la Marquise Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English :
Discover the canals of Châteauvert on a guided tour at the heart of the Fête de la Nature.
L’événement Fête des canaux Visite guidée Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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