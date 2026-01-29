Concert Les Indes Galantes par le Choeur Odyssée Institution Notre Dame Valence

Concert Les Indes Galantes par le Choeur Odyssée

Institution Notre Dame 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

2026-05-29

Et si l’opéra devenait une fête ? Le chef-d’œuvre baroque de Rameau revient dans une version courte du Chœur Odyssée (1h20), mise en scène avec 2 chanteurs solistes, un ensemble instrumental, 25 choristes et les jeunes collégiens de St Victor.

Institution Notre Dame 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 29 54 30 philippe.simon0275@orange.fr

English :

What if opera became a party? Rameau’s baroque masterpiece returns in a shortened version of Ch?ur Odyssée (1h20), staged with 2 solo singers, an instrumental ensemble, 25 choristers and young students from St Victor.

