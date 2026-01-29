Concert Les Indes Galantes par le Choeur Odyssée Institution Notre Dame Valence
Concert Les Indes Galantes par le Choeur Odyssée Institution Notre Dame Valence vendredi 29 mai 2026.
Concert Les Indes Galantes par le Choeur Odyssée
Institution Notre Dame 91 rue Montplaisir Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Et si l’opéra devenait une fête ? Le chef-d’œuvre baroque de Rameau revient dans une version courte du Chœur Odyssée (1h20), mise en scène avec 2 chanteurs solistes, un ensemble instrumental, 25 choristes et les jeunes collégiens de St Victor.
Institution Notre Dame 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 29 54 30 philippe.simon0275@orange.fr
English :
What if opera became a party? Rameau’s baroque masterpiece returns in a shortened version of Ch?ur Odyssée (1h20), staged with 2 solo singers, an instrumental ensemble, 25 choristers and young students from St Victor.
